Dünya sosyologları ABD'nin İran ambargolarını kınadı

Uluslararası Sosyoloji Derneği tarafından yapılan açıklamada ambargoların ahlak ve vicdana aykırı bir eylem olduğu ifade edilerek, özellikle korona salgınının yayıldığı koşullarda yaptırımların bu ülkelerde yaşayan 100 milyondan fazla insanın üzerindeki olumsuz etkileri hakkında endişe duyulduğu ve bu ülke halkları ile dayanışma içerisinde olduklarının yanı sıra ambargoların kaldırılması gerektiği belirtildi.

Uluslararası Sosyoloji Derneği, bu üç ülkeye karşı sınırlama ve kısıtlamaları kınamakla birlikte vatandaşlarla dayanışma içerisinde olduklarının altını çizerek, ABD'nin uyguladığı ambargolara son vermesi gerektiğini kaydetti.