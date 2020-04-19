19 Nis 2020 11:53
Journalist ID: 2391
News Code: 83756292
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Dünya sosyologları ABD'nin İran ambargolarını kınadı

Dünya sosyologları ABD'nin İran ambargolarını kınadı

Tahran, İRNA- İran Sosyoloji Derneği'nin Uluslararası Sosyoloji Derneği'ne mektup göndererek, bu derneğin ABD'nin İran karşıtı ambargolarına karşı duruş sergilemesini istemesi üzerine, Uluslararası Sosyoloji Derneği yazılı bir mesaj yayınlayarak, ABD'nin İran, Venezuela ve Küba'ya karşı devreye koyduğu yaptırımları kınadıklarını açıkladı.

Uluslararası Sosyoloji Derneği tarafından yapılan açıklamada ambargoların ahlak ve vicdana aykırı bir eylem olduğu ifade edilerek, özellikle korona salgınının yayıldığı koşullarda yaptırımların bu ülkelerde yaşayan 100 milyondan fazla insanın üzerindeki olumsuz etkileri hakkında endişe duyulduğu ve bu ülke halkları ile dayanışma içerisinde olduklarının yanı sıra ambargoların kaldırılması gerektiği belirtildi.

Uluslararası Sosyoloji Derneği, bu üç ülkeye karşı sınırlama ve kısıtlamaları kınamakla birlikte vatandaşlarla dayanışma içerisinde olduklarının altını çizerek, ABD'nin uyguladığı ambargolara son vermesi gerektiğini kaydetti.

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