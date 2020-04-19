Zencan’da Part dönemine ait tarihi mekan keşfedildi

Ercümend, Maraş Barajı alanındaki eski eserlerin Zencan Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları İl Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğine açıkladı.

Bu kazı çalışmaları sonucu keşfedilen nesnelerin büyük olasılıkla gelecekte üzerlerinde deneyler yapılarak hangi döneme ait olduklarının daha da netleşeceğini belirten Ercümend, bunların büyük olasılıkla Part dönemine ait olduğunu dile getirdi.

Maraş Barajı alanının kazısı sırasında evcil hayvanlara ait 93 hayvan kemiği, 91 adet çömlek, bir dizi alt taş, taş levha ve çömlek bulunduğuna dikkati çeken Ercümend, bu alanın, yüzey kanıtlarına ve bulgularına göre Demir Çağı mezarlığı olarak işlev gördüğünü kaydetti.

Maraş bölgesi, Zencan ilinin batısında yer alan Mahnişan ilçesine bağlı Maraş köyünün 500 metre güneybatısında, baraj inşaatına bir kilometre uzaklıktadır.