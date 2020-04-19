Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu'ndan İran'a uygulanan ilaç yaptırımlarının kaldırımasına destek

İRNA'ya açıklama yapan Musevi Çelk, 'İran, ABD ve müttefiklerinin acımasızca yaptırımlarına ve özellikle ilaç ambargosuna maruz kaldığı için İran Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği olarak İran halkının haklarını korumak ve görevimizi yerine getirmek üzere ve mesleki ahlakımız doğrultusunda Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu Başkanı'na ilk olarak telefonda ve daha sonra yazı göndererek, onlardan halkımızın ilaca ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğu bu koşullarda yaptırımların kaldırılmasını desteklemesini istedik' dedi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 31'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 80 bin 868'ث yükseldiğini, 55 bin 987 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.