ABD, dikkatleri ekonomik terörden uzak tutmaya çalışıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Taht-ı Revançı, 'ABD'nin İran halkına karşı uyguladığı ekonomik terörden dikkatleri uzaklaştırmak için yeni çabası: 'Bu defa ABD, BM Güvenlik Konseyi'nden 2231 sayılı kararı ihlal etmesini ve İran'a karşı uygulanan silah kısıtlamalarını devam ettirmesini sitiyor' ifadesini kullandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, 'Ancak ABD, diğer ülkeleri uluslararası yasaların ihlaline sevketmeyi başaramayacaktır' diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran, Ortadoğu'da yeni silahlanma rekabetini başlatmadan önce BM Güvenlik Konseyi, onların silah ambargosunu uzatmalıdır' diye yazdı.

BM Güvenlik Konseyi 2006 ve 2007 yıllarında İran'a silah satışı ve ihracatını yaptırım listesine aldı.

Nükleer Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra 18 Ekim 2020'de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran nükleer programını onaylamasından sonra kaldırılması kararlaştırıldı.