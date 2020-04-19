Korona tanı kiti alım swifti, yaptırım gerekçesiyle iptal edildi

Güney Kore'den sipariş edilen korona tanı kiti alımı ile ilgili medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yapan Cihanpur, 'İran'ın korona tanı kiti alım talebinin Güney Kore tarafından reddedildiğine ilişkin belgeyi yayımladık. Yurt dışında Farsça yayın yapan medyanın, bu kitlerin teslim edilmemesi için propaganda hazırladıkları ortada. Bu nedenle Güney Kore bankası, İran'ın korona teşhis ile ilgili siparişini reddetti' dedi.

İran İnternational isimli televizyonun bu konuda, swiftin Güney Kore şirketinden korona tanı kiti üretimi ile ilgili değil, bir yazılım şirketi ile bağlantılı olduğunu iddia ettiğine değinen Cihanpur, 'Bununla ilgili ikinci belge, Mice BioMed şirketinin korona tanı kitinin Ortadoğu bölgesinde 2 yıl daha temsilciliğini sürdüreceğini göstermektedir' diye konuştu.

Güney Kore bankası tarafından ilgili swiftin ambargo adı altında reddedildiğine dikkati çeken Cihanpur, 'Bütün bunlar, ilaç ve tıbbi malzemelerin yaptırım listesinde olmadığı iddialarının yalandan ibaret olduğunu kanıtlamaktadır. Banka resmen bu siparişin yaptırım nedeniyle mümkün olmadığını yazmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Cihanpur, 'Bu alımda İran tarafından İmam Humeyni'nin Talimatını Uygulama Komitesi, tanı kitlerini ülkemiz için almak istiyordu. Hatta 4030 konusunda da bu komite, Sağlık Bakanlığı'na yardım etmiştir ve bütün bu işler, gerekli malların hazırlanması içindir' diye ekledi.