İran'ın büyük çelik fabrikalarının ihracatı geçen yıl %27 büyüdü

Zobahen, Fulad Mübareke, Huzistan, Hürmüzgan, İran Alşımlı Çelik, Horasan, Kave Güney, Seba Fulad, Çadır Melo ve Binan Çelik tesislerinin geçen yılki ihracatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 artırıldığı duyuruldu.

Bu fabrikalar arasında Binan Çelik fabrikasından demir mili ihracatı geçen yıl yüzde 1894 artış göstererek, ihracatını en çok artıran kalem oldu.

Öte yandan bu büyük çelik tesisleri geçen yılın son ayında (19 Şubat-19 Mart 2020) 520 bin 555 bin ton ihracat rakamına ulaşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 büyüme kaydetti.

20.2 milyon ton çelik külçe üretildi

Geçen yıl İran'ın en büyük 10 çelik üretici fabrikasında 20 milyon 226 bin 881 ton çelik külçe üretilerek bir önceki yıla göre yüzde 5 büyüme gösterdi.

Bu şirketler arasında yine Binab Çelik tesisleri bilt külçe üretiminde yüzde 965 büyüyerek, en çok üretilen kalem unvanını elde etti.

13.3 milyon ton çelik ürünleri üretimi

10 büyük demir çelik tesisince üretilen çelik ürünleri üretimi de geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 13 milyon 378 bin 669 tonu buldu.

İran dünay çapında çelik üretiminde en önde gelen 67 ülke arasında 10. sırada yer almakta ve 2025 yılı Perspektif Belgesi'ne göre yıllık 55 milyon ton çelik üretimi ile dünya 7.'sı olmayı hedeflemektedir.