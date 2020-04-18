İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 55 bin 987'ye ulaştı

Dünden bu yana 1374 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 73’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 31'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 80 bin 868'ee yükseldiğini, 55 bin 987 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 513 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 95 teşhis laboratuvarında 330 bin 137 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, ‘Bugünün iyi haber, uzun bir süre sonra covid-19 ölüm syısı 24 saat içinde yüz kişiden az olmasıdır ve insanların gereksiz trafiğini azaltarak, sosyal mesafe ilkelerini gözeterek ve önümüzdeki günler ve haftalarda insanları evde kalarak Allah'ın yardımıyla ülkedeki korona salgınını yenebiliriz’ diye ekledi.