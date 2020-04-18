Türkiye'de en çok konut alanlar arasında İranlılar ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde Mart'ta 108 bin 670 konut satışı gerçekleştirildi.

Yabancılara yapılan konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 3 bin 36 oldu. Bu alanda ilk sırada 1513 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 584 ile Antalya, 165 ile Ankara, 110 ile Mersin ve 93 ile Bursa takip etti.

Mart'ta İran vatandaşları Türkiye'den 465, Irak vatandaşları 426, Rusya vatandaşları 227, Afganistan vatandaşları 184, Filistin vatandaşları 119 konut edindi.

Yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 14.7 oranında arttı.

2019 yılında Irak vatandaşları Türkiye’den 7 bin 596 konut satın aldı. Irak’ı 5 bin 423 konut ile İran, 2 bin 893 konut ile Rusya Federasyonu, 2 bin 208 konut ile Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konut ile Afganistan izledi.

Toplam konut satışları, ocak-mart döneminde de yüzde 33 artarak 341 bin 38 oldu. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 238,6 yükselerek 129 bin 299'e çıktı. Diğer satış türleri ise yüzde 3 azalarak 211 bin 739 olarak kayıtlara geçti.