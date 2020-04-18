18 Nis 2020 14:59
Journalist ID: 2391
News Code: 83755182
0 Persons

Korona ile mücadelede kullanılacak İran yapımı 6 ürünün tanıtımı yapıldı

Korona ile mücadelede kullanılacak İran yapımı 6 ürünün tanıtımı yapıldı

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari'nin katılımıyla Şehit Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen törenle korona ile mücadelede kullanılacak 6 İran yapımı ürünün tanıtımı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Settari açılış törenind yaptığı açıklamada, 'Korona hastalığı ile ilgili veriler, ülkemizin biyoteknoloji ve inovasyon sektörünün iyi performans gösterdiğini ve bilgi tabanlı şirketlerle insani kaynaklarımızın korona ile mücadelede gerekli işleri gereken zamanda yaptıklarını kanıtladığını gözler önüne sermektedir' dedi.

Açılışı yapan ürünler arasında ozon ölçüm sensörlü ozon jeneratörü, ürünün geçiş kontrolü ve dezenfekte geçidi, esnek nano koruyucusu gibi ürünler yer almaktadır.

Ayrıca korona hızlı teşhis kiti, korona yönetim sistemi ile talk aplikasyonu da açılışı yapılan diğer ürünlerdendi.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 10 =