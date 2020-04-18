Korona ile mücadelede kullanılacak İran yapımı 6 ürünün tanıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Settari açılış törenind yaptığı açıklamada, 'Korona hastalığı ile ilgili veriler, ülkemizin biyoteknoloji ve inovasyon sektörünün iyi performans gösterdiğini ve bilgi tabanlı şirketlerle insani kaynaklarımızın korona ile mücadelede gerekli işleri gereken zamanda yaptıklarını kanıtladığını gözler önüne sermektedir' dedi.

Açılışı yapan ürünler arasında ozon ölçüm sensörlü ozon jeneratörü, ürünün geçiş kontrolü ve dezenfekte geçidi, esnek nano koruyucusu gibi ürünler yer almaktadır.

Ayrıca korona hızlı teşhis kiti, korona yönetim sistemi ile talk aplikasyonu da açılışı yapılan diğer ürünlerdendi.