Geçen yıl İran sanayi, maden ve ticaret sektöründe 854 milyon dolar yabancı yatırım yapıldı

Bu sektörde tescil edilen 82 yabancı şirket arasında 33 şirkette yüzde yüz yabancı yatırım yapılırken, 48 firmada yerli yatırımcı ile ortaklaşa yatırım ve bir firmada sözleşme düzenlemelerine göre yatırım yapıldığı görülmektedir.

Toplam yabancı yatırımdan sanayi sektörünün payı yüzde 98 olurken, maden sektörü %0.12 ve ticaret sektörü %1.88 yatırımla sırasıyla ikinci ve üçüncü konuma yerleşti.

Zencan, Rezevi Horasan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Tahran, en çok yatırım yapılan 5 il olarak belirlenirken, BAE, Hollanda, Çin, Türkiye ve Almanya bu sektörüde yatırım yapan ilk 5 ülke unvanını elde etti.

Geçen yıl tütün mamulleri, gıda ve içecekler, metal olmayan maden ürünleri, kimyasal madde ve ürünler ile petrol türevi ürünler, en çok yatırımın yapıldığı alt gruplar olarak yer aldı.

Öte yandan istatistiklere bakıldığında en çok yatırım yapan ülke olarak 14 proje ile Afganistan'dan sonra Türkiye 13, Çin 11, BAE ve Avusturya altışar ve Irak ile Hindistan beşer proje ile sonraki sıralarda yer aldı.

Rezevi Horasan 20 proje ile en çok yabancı yatırım çeken il olarak tespit edilirken, Tahran 11 proje ve Kazvin, Doğu Azerbaycan ve Huzistan beşer proje ile sonraki sıralarda kendine yer buldu.

Zencan, Rezevi Horasan, Kirmanşah ve Hürmüzgan ise yabancı yatırım miktarından yüzde 54'lük payını elde ederek bu konuda öne çıkan iller olarak belirtildi.