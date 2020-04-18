Erdebil İran'ın kış turizminin başkenti haline gelecek

Kış turizminin canlandırılmasının ve Erdebil ilinin mevsimlik turizmden kurtulmasının ilde dengeli turizm sanayinin gelişmesi doğrultusunda olduğunu belirten Fellahi, Sereyin'deki Ocur, Meşginşehr Şabil ile Halhal Endebil'deki birer kayak merkezinin faaliyet başlaması Alvares kayak merkezinde yol kontrol noktasının oluşturulması ile Erdebil'in İran'ın kış turizm merkezine dönüştürülerek kış spor yarışmalarına ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Bazı komşu ve Arap ülkelerinin bu kapasitenin kullanılması durumunda katkı sağlamaya hazır olduklarının açıklaması üzerine bölgede kış turizminin canlanabileceğine işaret eden Fellahi, 'Ülkemizde kış turizm kapasitesinin kullanılmaması ve Kültürel Miras Bakanı'nın Erdebil ilinde bu kapasitenin değerlendirilmesi yönündeki vurguları dikkate alınarak, ülkemizde ve uluslararası düzeydeki eşsiz kabiliyetler sayesinde ilimizde kış turizminin canlandırılmasını amaçlamaktayız' diye konuştu.

İran'ın Azerbaycan sınırında bulunan Erdebil ili, Savalan Dağı, 110'dan fazl ılıca, 220'den fazla dinlenme tesisi ve kendi çapında dünyada eşi benzeri bulunmayan Sereyin ve Meşhinşehr turistik şehirleri sayesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasına dönüşme potansiyelini barındırmaktadır.