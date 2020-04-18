İran konsantre demir cevheri üretimi 47.3 milyon tonu aştı

İran'da faaliyet gösteren 9 büyük maden ve sanayi şirketi ile ilgili verilere bakıldığında, geçen yıl demir cevheri peleti üretiminin 41 milyon 770 bin 176 tona yükseldiği görülmektedir.

İran'ın 2025 Perspekti Belgesi'ne göre ülkede yıllık 55 milyon ton çelik üretimi öngörülmektedir. Bununla bağlı olarak da çelik üretici birimlerinin ana ham maddesi olarak kullanılan konsantre demir cevherinin 160 milyon tona ulaşması hedefleniyor.

Daha önce de İran İstatistik Kurumu, ülkenin demir cevheri rezervlerinin 2.5 milyar ton olduğunu tahmin ettiklerini açıklamıştı.