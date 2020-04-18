İran yapımı akıllı korona tanı sistemi, ücretsiz olarak dünya piyasasına sunulacak

İran'ın saygın üniversitelerinden Şerif Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi ve Dünya Sağlık Örgütü Sağlıkta Yapay Zeka Bilim Grubu üyesi Hamidrıza Rabii, Imad isimli İran yapımı akıllı korona tanı sistemi ile ilgili, 'Çin korona hastalığının teşhisi için yapay zekayı kullanmıştır. Biz de yapay zekayı tomografide kullanarak koronavirüsü hızlı ve dikkatli şekilde teşhis edebilen bir sistem ürettik. Bu sistem, virüsün enfekte ettiği bölgenin hacmini tahmin bile eddebilir' diye konuştu.

Çin veya ABD'de üretilen sistemlerin yüzde 90'lık doğruluk payları olduğuna değinen Rabii, İran yapımı sistemin ise sürekli ve bir dakikadan daha az bir sürede ve yüzde 97 doğruluk payı ile sonuç verebildiğini söyledi.

Halihazırda Kanada, Romanya ve Endonezya gibi ülkelerin bu ürünü almak için talepte bulunduklarını kaydeden Rabii, 'Tıbbi ssitemleri kullanmak için bir sürü yasal, hukuki ve ahlaki hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Bunların haftalarda üzerinde çalışıyor ve çok yakında bu ürünü hedef piyasalara göndermeyi amaçlıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bu akıllı sistemi hızlıca İslami ülkelere de vermeyi düşündüğünü bildiren Rabii, 'İslami ülkelerle bilimsel deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız ve yapılan araştırmalarımızı bu ülkelere sunmak istiyoruz' diye ekledi.