İran şirketi telekomünikasyon sanayiinde Kanadalı şirkete alternatif oldu

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, daha önce Kanadalı şirketin temin ettiği ve telekomünikasyon sanayiinde kullanılan kanal simülator isimli cihazı bundan sonra İran'dan bir bilgi tabanlı şirket üretecek.

Suruş Dalga Sistemleri isimşi bilgi tabanlı şirketin genel müdürü Suruş Ahlahi İsfahani, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yaptırımlar sonucu Kanadalı firmanın ürettiği ürünün İran'a ithalatının durdurulmasının bir fırsata dönüştüğünü belirtti.

Bu parçanın İran telekomünikasyon sisteminde modem işlevini ölçmede kullanıldığına dikkati çeken Ahlaki İsfahani, 'Daha önce ülkemizde üretilmeyen bü ürünün üreticisi olan Kanadalı firma, bir ABD şirketi tarafından satın alındıktan sonra onlar İran' bu ürünü satmaktan vazgeçtiler' dedi.

Kanal simülatörün ülkede yerli imkanlarla üretilmeye başlandığını kaydeden girişimci, bu ürünün yapımının İranlı genç bilim adamları ve mühendisleri için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.