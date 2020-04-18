İnsansız savaş uçakları İran Ordusu'nun filosuna katıldı

General Tatemi törende yaptığı açıklamada, 'Yerli sanayi, üniversiteler ve bilgi tabanlı şirketlerimizin iş birliği ile üretilen bu ürünlerin çarpıcı özellikleri bulunmaktadır' dedi.

Bugün 3 insansız hava aracının Ordu'ya teslim edildiğine değinen General Hatemi, 'Bu üç ürün, hava savunma ve karşı savunma kuvvetlerinin misyonlarının önemli bir bölümünü oluşturacak ve hava savunma için hedef uçaklar olarak faaliyet edecek' diye konuştu.

Bu İHA'ların çok uzaktan bir keşif uçağı olarak düşmanların İran sınırlarındaki faaliyetlerini denetleyebildiğine dikkati çeken General Hatemi, 'Bu silahlar, türlü bomba ve füzelerle donatıldığı için kuvvetlerimizin savaş cephesinde de kullanılabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Ordu'ya teslim edilen İHA'ların çok yüksek yüzeylerde de uçabildiğini belirten General Hatemi, 'Bu silahlar çok iyi bir yükselik olan 40 ila 45 bin fitte uçabilir. Kerrar, Ebabil-3 ve diğer çok amaçlı uçaklarımız da 1500 kilometre çapında faaliyet yaparak daha güvenli bir İran'ımızın olmasına ve hava operasyonlarımızı daha hızlı ve dikkatli yapabilmemize katkı sağlayacaktır' diye ekledi.

Bu törene Hatemü'l-Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı General Alirıza Sabahifer ile Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Nesirzade de katıldı.