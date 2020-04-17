Gazze kuşatması ve İran'a karşı yaptırımlar, İsrail ve ABD'nin insanlık karşıtı doğasını ortaya koyuyor

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale, Laricani ile yaptıkları ayrı ayrı telefon görüşmelerinde, Laricani'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, onun başta mazlum Filistin halkı olmak üzere bölgede Direniş Cephesi'nin daimi destekçilerinden biri olduğunu söylediler.

Laricani, Haniye ile görüşmesinde, ‘Dünya koronavirüs ile savaşırken, Siyonist Rejimin insanlık dışı doğasının kanıtı Gazze kuşatmasından vazgeçmemesidir. Ayrıca ABD rejiminin insanlık dışı niteliğinin kanıtlanması için de onun İran'a karşı uyguladığı ambargolara bakmak yeterlidir' diye belirtti.

Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Nahale ile de görüşen Laricani, ‘İslami Direniş Cephesi Mücahitlerinin Siyonist Rejime karşı mücadeleyi mümkün olan en kısa sürede kazanmasını arzu ediyoruz ve kuşkusuz Allah'ın bu vaadinin sizin ve diğer İslami hareketlerin çabalarıyla gerçekleşeceğinde şüphe yok’ diye ekledi.