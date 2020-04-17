Tahran ve Doha enerji alanında iş birliği konusunda anlaştı

Bu yıl Nisan ayının ortalarında İsfahan'da yapılması planlanan İran-Katar Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu toplantısının ertelenmesinden sonra, koronavirüs salgını nedeniyle geçici fırsatların kullanımı ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, bu komisyonun İran tarafı başkanı olarak Enerji Rıza Erdekaniyan ve Katar tarafının başkanı olarak bu ülkenin Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuwari çeşitli konuları görüşerek, kararlar aldı.

İran ve Katar Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu Başkanları ayrıca, koronavirüs salgınından sonra normal şartlarda mümkün olan en kısa sürede Ortak Komisyon toplantısının yapılması ve komisyonun ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki görevlerini ciddi bir şekilde ele alsını kabul etti.