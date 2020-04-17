İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 54 bin 64'e ulaştı

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 958’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 79 bin 494'e yükseldiğini, 54 bin 64'kişinin iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 563'ünün ise yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Dünden bu yana 1499 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 89’unun daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur ayrıca şimdiye kadar 319 bin 879 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.