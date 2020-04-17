İran İMF G-24 Birinci Başkan Yardımcısı seçildi

Uluslararası Para Fonu G-24 Grubu'nun sanal toplantısına katılan Merkez Bankası Maliye İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peyman Kurbani, burada konuşma yaptıktan sonra İran, bu grubun birinci başkan yardımcısı seçildi.

Peyman Kurbani yaptığı konuşmada, ’İran'a karşı uygulanan haksız ve tek taraflı mali ve ticari yaptırımlar nedeniyle, koronavirüsle mücadele ile igili gerekli ve yaşamsal tıbbi malzemelerle diğer malların ithalatı ve temini hayli etkilenmiştir. G-24 Grubu'nun açıklamasında da belirtildiği gibi, bu gruba üye ülkelere uluslararası kurumların azami mali ve teknik yardımları, eşitçe, adilane ve ayrımcılık yapılmadan sağlanmalıdır' dedi.

G-24 Grubu 1971'in sonunda gelişmekte olan ülkelerin parasal ve finansal kalkınma alanındaki pozisyonlarını koordine ve teşvik etmek amacıyla kuruldu. Grup, mali krizden sonra Kasım 1971'de Peru'nun başkenti Lima'da kuruldu.

Uluslararası Parasal İşler ve Kalkınma Konulu Hükümetler Arası Yirmi Dörtlü Grup ya da 24'lü Grup (G-24), gelişmekte olan ülkelerin uluslararası parasal ve kalkınma finansmanı konularının yanı sıra, çıkarlarının uluslararası parasal konulardaki müzakerelerde yeterince temsil edilmesini sağlamak. Başlangıçta kurucu Üye Devletlerin sayısından sonra isimlendirilmiş olmasına rağmen, şimdi 28 Üyeye (artı Özel Davetli olarak görev yapan Çin) sahiptir. G-24'ün resmi olarak 28 üye ülkesi olmasına rağmen, G-77'nin herhangi bir üyesi tartışmalara katılabilir.