Tahran Azadi Kulesi kırmızıya büründü

Azadi Kulesi dün gece ve Dünya Hemofili Günü ile aynı zamanda kırmızıya döndü.
Her yıl 17 Nisan'da birçok ülke Dünya Hemofili Federasyonu'na (WFH) ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) katılıyor ve Dünya Hemofili Günü'nü veya Dünya Hemofili Günü'nü kutluyor.
Daha önce, Azadi Kulesi insanları koronavirüsten koruyan doktor ve hemşirelerin onuruna yeşile döndü.
Tahran, İRNA- Tahran Azadi Kulesi 16 Nisan Dünya Hemofili Günü'nü kutlamak için kırmızı renklere büründü.
Azadi Kulesi dün gece ve Dünya Hemofili Günü ile aynı zamanda kırmızıya döndü.
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