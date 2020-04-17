17 Nis 2020 14:55
Journalist ID: 2394
News Code: 83754061
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Tahran Azadi Kulesi kırmızıya büründü

Tahran Azadi Kulesi kırmızıya büründü

Tahran, İRNA- Tahran Azadi Kulesi 16 Nisan Dünya Hemofili Günü'nü kutlamak için kırmızı renklere büründü.

Azadi Kulesi dün gece ve Dünya Hemofili Günü ile aynı zamanda kırmızıya döndü.

Her yıl 17 Nisan'da birçok ülke Dünya Hemofili Federasyonu'na (WFH) ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) katılıyor ve Dünya Hemofili Günü'nü veya Dünya Hemofili Günü'nü kutluyor.

Daha önce, Azadi Kulesi insanları koronavirüsten koruyan doktor ve hemşirelerin onuruna yeşile döndü.

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