İran genelinde Ordu Hizmet Geçit Töreni düzenlendi

Bu geçit töreninde, dezenfektanlar, mobil hastaneler, tasarlanmış ve optimize edilmiş araçlarda örneklerin yanı sıra Ordu personelinin koronavirüs ile mücadelede İran halkına yardımcı olması için dini yardımından oluşan özel yükler, belirlenmiş özel konumların önünden geçiş yaptı.

Geçit töreni 24 il merkezi ile eşzamanlı olstsk Tahran'da da yapıldı. Geçit töreninde bulunan birimler, geçit yerlerinin dezenfekte edilmesi ve yoksul bölgelere yardım ulaştırmak için sevk edildi.

1979 yılında İslam Devrimi'nin büyük kurucusu İmam Humeyni, 17 Nisan'ı "Ordu Günü" olarak adlandırdı.

O yıldan bu yana her 17 Nisan günü İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun özel birimleri, ülke genelinde özel törenler düzenliyor. Bu yıl korona salgını nedeniyle İran Ordu Hizmet Geçit Töreni, "Vatan Muhafızları, Güvenlik Elleri" sloganı ile düzenlendi. Bu, İslam Cumhuriyeti Ordusunun hizmet ve otoritesinin bir başka yönüdür.