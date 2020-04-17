Zarif: Amerikalılar 7 bin mil uzaklıktan gelerek evimizin etrafında ne yapıyor?

Zarif, ABD Donanması'nın Fars Körfezi'nde olumsuz bir tepki ile karşıladığı ve kışkırtıcı olarak adlandırdığı İran teknelerinin yasal ve doğal devriyesine karşılık, iki yıl önce paylaştığı tweetini (3 Ağustos 2018) onlara hatırlattı.

Zarif mesajının devamında, 'ABD Donanması muhtemelen sularımızın adını bilmedikleri için karasularımızda yol bulamıyor gibi görünüyor. Fars Körfezi, ABD'nin ortaya çıkmasından 2 bin yıl önce aynı isimdeydi. Ya da 7 bin mil uzaktan gelerek evimizin etrafında ne yaptıklarını bilmiyorlar!’ dedi.