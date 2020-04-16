İran'ın sünger demir ihracatı %86 arttı

İran Çekil Üreticiler Derneği'nin verilerine göre, İran’da bu 11 aylık dönemde sünger demir üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 artışla 25 bin 449 bin ton olarak gerçekleştiği duyuruldu.

İran, Hindistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük sünger demir üreticisi olmasına karşın, şu anda dünyanın en büyük onuncu çelik üreticisi konumdadır.

Bu yıl da İran'ın güneyinde yer alan Kirman'da Butya İranian Çelik adı ile 2 milyon ton sünger demir üretimi projesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.