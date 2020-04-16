İran’ın Aşkabad Büyükelçisi, İran'ın Türkmenistan'la ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı

Rezevi Horasan Sınır Kapıları Düzenleme Komitesi üyeleri ile bir araya gelen Erbab Halis, demiryolu ve karayolu transit alanında İran ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut sınırlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Farklı ekonomik ilişkilerin ve özellikle kullanılmayan kapasitelerin değerlendirilmesine katkı sağlamaya tamamen hazır olduklarını ifade eden İran Aşkabat Büyükelçisi Erbab Halis, İran ve Türkmenistan'daki yetkililerin farklı alanlardaki karşılıklı ilişkileri derinleştirmek istediğini kaydetti.

Erbab Halis, konuşmasının sonunda başta sınır illeri olmak üzere İran'ın sanayi, inşaat, tarım, üniversite, teknik ve mühendislik hizmetleri, bilim ve yeni teknolojiler gibi çeşitli alanlardaki gücünün ikili ilişkilerin artırılması için iyi bir zemin olabileceğini sözlerine ekledi.