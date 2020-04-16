16 Nis 2020 22:06
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News Code: 83753646
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Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler

Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da 2 bin milyar Tümen'den fazla yatırım yapılan 4 büyük su ve elektrik projesinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ilinde bulunan Perend, İslamşehr, Sefadeşt ve Melard'da 4 büyük su ve elektrik projesinin açılışına video konferans ile katıldı. Fotoğrafçı:Emin Celali

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