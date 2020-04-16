Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da 2 bin milyar Tümen'den fazla yatırım yapılan 4 büyük su ve elektrik projesinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ilinde bulunan Perend, İslamşehr, Sefadeşt ve Melard'da 4 büyük su ve elektrik projesinin açılışına video konferans ile katıldı. Fotoğrafçı:Emin Celali

Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler