Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da 2 bin milyar Tümen'den fazla yatırım yapılan 4 büyük su ve elektrik projesinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ilinde bulunan Perend, İslamşehr, Sefadeşt ve Melard'da 4 büyük su ve elektrik projesinin açılışına video konferans ile katıldı. Fotoğrafçı:Emin Celali
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Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da 2 bin milyar Tümen'den fazla yatırım…
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