Önde gelen Iraklı din adamı, dünya alimlerini İran'a uygulanan yaptırımlara karşı çıkmaya çağırdı

El-Mulla, ’Kutsal Ramazan ayı nedeniyle, tüm Şii ve Sünni bilginleri ve Hıristiyanlık da dahil olmak üzere diğer dinlere mensup alimleri ABD'nin İran hükümeti ve halkına karşı sert yaptırımlarını protesto etmeye ve bir araya gelmeye çağırıyorum’ dedi.

'Koronavirüs tehdidi ve bu koşullarda toplanmaması için uyarılar nedeniyle, bu tür protesto mitinginin sosyal medya üzerinden organize edilmesini öneriyorum' diyen Mulla, 'Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da bu insani çağrıda bizimle aynı doğrultuda olan birçok din bilgininin seslerinin dünya tarafından duyulabilmesi için bu protesto mitingine katılabilir' diye ekledi.