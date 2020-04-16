İran'ın enerji santrali kapasitesi 83 bin 500 megavata ulaştı

Bakan Yardımcısı Hairi, Perend termik santralinin üçüncü buhar ünitesinin açılış töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada bu ünitenin açılması ile ve toplamda, 6 gaz ünitesine üç buhar ünitesinin eklenmesi ile ek yakıt tüketimi olmadan santralin üç buhar ünitesine 460 MW ek güç sağladığını söyledi.

Her biri 160 MW kapasiteli üç buhar ünitesinin de eklenmesiyle Perend Enerji Santrali'nin mevcut kapasitesine toplam 480 MW eklendiğini bildiren Hairi, halihazırda bu santralin kapasitesinin bin 503 MW olduğunu açıkladı.

Bu üç ünitenin eklenmesinin yılda 850 milyon metreküp gaz tasarrufu sağlayacağını vurgulayan Bakan Yardımcısı, yakıt tüketimi yerine gaz türbini çıkışlarından gelen sıcak gazın buhar ünitelerini üretmek için kullanılacağını sözlerine ekledi.