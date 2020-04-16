Zarif: İran ve Çin, ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını kınıyor

Zarif, Çince Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çinli meslektaşıyla dün (15 Nisan Çarşamba) yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklama yaparak, ‘Eski dostum Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile tekrar görüşmekten çok memnunum. Korona ile mücadeleyi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve Afganistan'daki barış ve istikrar gibi ortak ilgi alanlarını ele aldık. Çin'e korona ile mücadelediki yardımı ve tıbbi ekip gönderdiğinden dolayı teşekkür ettim ve İran'ın korona ile mücadele çabalarının önünde büyük bir engel olan ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını kınadık’ diye yazdı.

Zarif, İran’ın Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkeye barış ve istikrarın geri dönüşü ile ilgili bölgesel ve küresel görüşmelerinin ardından Çarşamba öğleden sonra, Çinli meslektaşı Wang Yi ile telefonla görüştü.

İki taraf, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve kapsamlı ve stratejik ortaklığı, korona ile ortak mücadeleyi ve ABD rejiminin İran halkına karşı tek taraflı ve insanlık dışı yaptırımları da dahil olmak üzere ABD'nin düşmanca politikalarını ele aldı.

Zarif daha önce de twitter hesabından yayınladığı mesajında, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımı durdurmasına yanıt olarak, dünyanın ABD rejiminin zorbalığınına maruz kaldığını söylemişti.