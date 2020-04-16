Tarihane Camii, Damgan'ı ziyaret eden yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Sasani döneminin bir kalıntısı olan tarihi camiyi geçen yıl 635 yabancı turistin ziyaret ettiğine değinen Kasımi, Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Finlandiya, Irak, Güney Kore, Avusturya, Çekya, Tacikistan, Kanada, İsviçre, Danimarka, Hindistan, Avustralya, Japonya, Polonya, Çin, İngiltere, Tayland, Rusya ve Belçika gibi 23 ülkeden 2 bin 100 yabancı turistin geçen yıl Damgan kentini gezdiklerini ifade etti.

Geçen yıl toplam 490 bin yerli ve yabancı turistin Damgan'ı ziyaret ettiklerine işaret eden Kasımi, turistlerin en sık Tarihane Camii, Çeşme Ali, Büyük Cami, İmamzade Muhammed (AS) ve Cafar (AS) türbeleri, Hisar Tepesi, Pir Alemdar, Hacı Ali Kulu Tuz Gölü ve Lütfi Evi'ni gezdiklerini sözlerine ekledi.