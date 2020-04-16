İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 52 bin 229'a ulaştı

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 869’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 77 bin 995'e yükseldiğini, 52 bin 229 kişinin iyileştiğini belirterek koronavirüs hastalarından 3 bin 549 kişinin ise yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Dünden bu yana 1606 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 92’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 310 bin 340 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi. İnsanlardan gereksiz trafikten kaçınarak sağlık ve tıbbi personele ve korona Ulusal bilim kuruluna yardımco olmalarını rica ederiz ve halkın işbirliğiyle yakında İran'daki korona'nın Tanrı'nın yardımıyla sona erdiği haberlerine şahit olacağımızı umuyoruz’diye ekledi.