Cumhurbaşkanı Ruhani dört büyük su ve elektrik projesinin açılışını yaptı

Bugün Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ilinde bulunan Perend, İslamşehr, Sefadeşt ve Melard'da 4 büyük su ve elektrik projesinin açılışına video konferans ile katıldı.

Perend enerji santrali buhar ünitesi ile İslamşehr, Sefadeşt ve Melard'da birer atıksu arıtma tesisini açılışı Ruhani'nin talimatıyla gerçekleşti. Bu projeler için yapılan yatırım 2.800 milyar Tümen'dir.

Video konferans ile katıldığı açılış töreninde konuşan Ruhani, yılsonuna kadar Enerji Bakanlığı'nın 50 bin milyar Tümenlik projeleri hayata geçireceğine işaret ederek, 'Büyük İran halkı ve tüm kamu ve özel şirketler, işçiler ve mühendislerin mesajı, koronavirüsün ön cephesinde olmalarına rağmen, diğer tarafta ekonomik faaliyet ve inşaat çalışmalarına devam ettikleridir’ dedi.