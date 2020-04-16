Ahamenişler dönemine ait taş sütun ayağı Buşehr'de keşfedildi

Buşehr İl Kültürel Mirası Koruma Birimi'nin takipleri ile Ahamenişler dönemine ait bir taş sütun direğinin bir kişinin evinde saklandığı haberini akdıklarını dile getiren Albay Hakkani, bu haberi doğrulamak için gerekli incelemeleri başlattıklarını belirtti.

Albay Hakkani, ‘Koruma Birimi kuvvetleri Deştistan'a bağlı Poştper bölgesine giderek keşfedilen taşı teslim alıp Deştistan'daki tarihi nesnelerin saklandığı alana nakledildi' dedi.

Albay Hakkani, eski tarihi eserlerin bütün halklara ait olduğunun altını çizerek, herkesin bu anıtları kullanabilmesi için tüm bu anıtları korumakla yükümlü olduklarını sözlerine ekledi.