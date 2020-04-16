Müzik Ofisi Genel Müdürü İranlı sanatçıları dünya müzik ödülü kazanmalarından dolayı tebrik etti

Muhammed Allahyari, Abdülhüseyin Muhtabad'ı tebrik ettiği mesajında, ’2020 Dünya Müzik Ödülleri'nde altın madalya kazanmak, sizin bilgininiz, faydalı deneyimininiz ve İran müziğinin uluslararası yüzünü sunma yeteneğinizin bir kanıtıdır. İran İslami sanatının gittikçe açık ve gizemli açılarını tanıtmamız gereken bir zamanda müzik, kültürel diplomasi alanında etkili ve değerli bir rol oynar ve bu değerli vatanımızın sesini daha da yankılandırır’ paylaşımında bulundu.

Dünya Müzik Ödülü sitesi ödül alan sanatçıları açıklarken, İranlı ünlü müzisyen Abdülhüseyin Muhtabad'ı da aralarında bulunduğu 9 sanatçıya fotoğrafları ile birlikte yer verdi. Muhtabad, 2020 Dünya Müzik Ödülleri'nde "Hicapta Utançtan' eseri ile altın madalya kazandı. Hafız'ın şiirlerinden biri olan bu eseri Muhtabad, Saye-i Dost albümünde besteleyerek seslendirdi.

Allahyari ayrıca Sina Alem'e "Kemanero" albümünde çaldığı ve Ahmet Mirmaumi'yi Anları Okşamak adlı albümün bestecisi olduğu için gümüş madalya kazandıklarından dolayı, "Yapraklardan" adlı albümde Santur solo çaldığı için Hamid Hafızi'yi ve Şahin Yusuf Zamani'yi "Sabah" adlı müzük parçasında bestecilik yaptığından dolayı kazandıkları bronz madalya kazanmalarını nedeniyle tebrik etti.

Dünya Müzik Ödülleri, 2011 yılından bu yana bağımsız müzisyenleri tanıtmak için prestijli ve uluslararası bir kurum olarak kuruldu ve her yıl 9 müzik sanatçısına altın madalya, 100 kişiye gümüş madalya ve 50 kişiye bronz madalya verir. İranlılar bu yarışmada ilk kez bu yıl altın madalya kazandılar.