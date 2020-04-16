İran’ın küçükbaş hayvan sayısının 10 milyon artması bekleniyor

İRNA’ya konuşan Puriyan, ülkenin küçükbaş hayvancılığındaki artışın mevcut yıldaki iyi yağış ve elverişli hava koşulları nedeniyle yeni bir rekora ulaşacağını belirterek, 'Doğru planlama yapılırsa, ülkede küçükbaş hayvanların (koyun ve keçi) doğum oranının artması durumunda, kırmızı et fiyatında bir dengeye yol açacaktır’ dedi.

İran'da kırmızı et fiyatının, aracıların kar sağlaması ve paketleme ile işleme birimlerinin yüksek kazanç elde etmesi nedeniyle hala yüksek olduğunu dile getiren Puriyan, ’Kasaplardaki koyun eti fiyatı, üretim ve bakım maliyetleri nedeniyle 700 Riyal'den fazla olmamalıdır, ancak şimdi durum böyle değildir ve hem üreticiler hem de tüketiciler etkilenmektedir’ diye belirtti.

Büyükbaş hayvancılıkta 2 milyonluk artış

Büyükbaş hayvan nüfusunın (sığır ve buzağı) bahar sonunda 9,5 milyon'dan 11,5 milyona, manda sayısının ise 220 binden 370 bine çıkacağına işaret eden Puriyan, bu suretle büyükbaş hayvan sayısında yeni bir rekor elde edileceğini kaydetti.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık üretiminin iç talepten daha fazla olduğunu ifade eden İranlı yetkili, ’Çiftçilerin kayıplarını önlemek için fazla hayvanı ihraç etmek gerekiyor. ancak maalesef korona salgını nedeniyle ihracatın askıya alındığı yüzünden bu mümkün değil' değerlendirmesinde bulundu.

1.3 milyon adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan fazlalığı mevcut

İran’ın Hayvancılık Konseyi Başkanı Puriyan konuşmasının sonunda, yaklaşık bir milyon küçükbaş ve 300 bin büyükbaş hayvan fazlalığı olduğunu ve ilkbaharda üreme mevsiminin sona ermesiyle arz fazlasının artacağını sözlerine ekledi.