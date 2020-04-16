Guterres hala yaptırımların kaldırılmasını istiyor

Dujarric, İRNA muhabirinin 'Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve örgüte bağlı diğer kurumlar, ambargoların koronavirüsü salgınıyla mücadelede İran gibi ülkelerin gücünü etkilediğini vurguladı. Ancak ABD politikalarını değiştirmedi ve Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı benzer bir meseleye tanık oluyoruz. Genel Sekreterin bu alanda pratik bir girişim planı var mı?' sorusuna, BM Genel Sekreteri'nin ambargolarla ilgili pozisyonunun çok açık olduğunu, ambargoların koronavirüs kriziyle karşı karşıya olan ülkelerin enerjilerini açıkça etkilediğini ve bunların kaldırılması gerektiğini açıkladı.



Dujarric, Guterres'in bu konuyu kamuoyu önünde ve ayrıca bu yaptırımları uygulayan Birleşmiş Milletler'e üye bazı ülke temsilcileri ile yaptığı özel görüşmelerde de dile getirdiğine sözlerine ekledi.

ABD rejimi, korona virüsünün yayıldığı bu koşullarda ekonomik terörizmini azaltmadığı gibi bulduğu her fırsatı İran halına karşı baskıyı artırmak amacıyla kullanmıştır. Bunun son örneğini İran'ın da üyesi olduğu Uluslararası Para Fonu'na baskı uygulayarak korona virüsüyle mücadele için İran'a kredi tahsisini engellemeye çalışmasında gördük.

İran defalarca ABD'nin bu tür terör eylemlerinin (İMF'ye İran'a kredi vermemesi için baskı uygulamak) İran'ın korona virüsü ile mücadeledeki gücünü zayıflattığını ve böylece insanlığa karşı bir tehdit oluşturabileceğini vurgulamıştır.

- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de ABD'nin DSÖ'ye yönelik yardımını kestiğini duyurması üzerine, 'ABD mümkün olan en kötü koşullarda ve küresel bir mücadelenin ortasında, aniden Dünya Sağlık Örgütü'nü cezalandırarak, tamamen sorumsuzca davrandı ve insanlığa karşı suç işledi' dedi.

ABD Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik tehditlerini gerçekleştirerek, örgütün en büyük zorluklarından birini yaşadığı bu koşullarda ABD'nin eskiden beri sağladığı fonları askıya aldı.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump bir basın toplantısında DSÖ'nün koronavirüs hakkında zamanında bilgi sağlamadığı için, Washington'un Dünya Sağlık Örgütü'nün finansmanını durdurduğunu söyleyerek, bu kurumun dünya toplumuna gerçeği söylemedigini açıklamıştı.