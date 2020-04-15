İranlı kaleci, AFC anketlerinde Dünya Kupası'nın Asya şampiyonu seçildi

Asya oyuncuları son yıllarda Dünya Kupası'nda yüksek performans gösterdi.

Şimdi, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Futbol Kupası dahil olmak üzere 2023 Asya Oyunları'nın Mart ayında askıya alınmasından sonra, Asya Konfederasyonu beş Asyalı yıldızın başarılarını hatırlattı.

Beyranvend, Park Ji Sun (Kore), Sami al-Caber (Suudi Arabistan), Tim Cahill (Avustralya) ve Keisuke Honda (Japonya) ile şampiyonluk unvanı için yarıştı ve oyların yüzde 68'i ile Dünya Kupası'nın Asya yıldızı seçildi.

Beyranvend'in hafızalarda kalan en büyük başarısı, dünya futbolunun şüphesiz bir numarası olarak bilinen Cristiano Ronaldu'nun penalti vuruşunu kurtarmasıydı..

Daha önce Asya Futbol Konfederasyonu, İran'ın Persepolis takımı kalecisi Alirıza Beyranvend'i Asya kıtasının en iyi penalti kurtaran kaleci adayı seçmişti.

4 Adaydan biri olarak seçilen Beyranvend, kullanıcıların oyu ile Asya'nın en iyi penalti kurtaran kalecisi unvanını elde edebilir.

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