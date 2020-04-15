İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin DSÖ'ye karşı kararını insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirdi

Koronavirüsün neden olduğu kriz koşullarında ABD Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nün bütçesine verdiği katkı payını askıya alma kararı konusundaki endişesini dile getiren Musevi, ABD'nin bu eylemini şiddetle kınayarak bu önlemi çoğulculuk sisteminin ve uluslararası örgütlerin altının oyulmasına yönelik bir başka adım olarak adlandırdı.

Dünya halkının sağlığı, esenliği ve güvenliğinin korona salgını tarafından doğrudan tehlike altında olduğunu belirten Musevi, ''ABD mümkün olan en kötü koşullarda ve küresel bir mücadelenin ortasında, aniden Dünya Sağlık Örgütü'nü cezalandırarak, tamamen sorumsuzca davrandı ve insanlığa karşı suç işledi' açıklamasında bulundu.

Amerikalı politikacıların bu adımın uluslararası topluma verdiği sözlerin bir ihlali olduğunu dile getiren Sözcü, 'Yardımı azaltıp tek taraflı baskıyı çoğaltarak yasalara ve etik davranışlara karşı bu tür önlemlerin işe yaramayacağını anlamalılar’ değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik tehditlerini gerçekleştirerek, örgütün en büyük zorluklarından birini yaşadığı bu koşullarda ABD'nin eskiden beri sağladığı fonları askıya aldı.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump bir basın toplantısında DSÖ'nün koronavirüs hakkında zamanında bilgi sağlamadığı için, Washington'un Dünya Sağlık Örgütü'nün finansmanını durdurduğunu söyleyerek, bu kurumun dünya toplumuna gerçeği söylemedigini açıklamıştı.