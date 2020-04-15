Zarif: Dünya ABD rejiminin zorbalığını tecrübe etmekte

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, ‘Dünya, İran'ın her yerde bildiklerini ve deneyimlediklerini öğreniyor: ABD rejiminin zorba, tehdit edici ve cesurca övünmesi sadece bir bağımlılık değildir, insanları da öldürüyor’ diye belirtti.

Zarif, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımı kesmesi hakkında da, ’İran'a karşı "azami baskı" gibi, salgın sırasında DSÖ'ye utanç verici şekilde yardımı kesmek, bu rejimin herkes tarafından kötülenmesine neden olacak' diye ekledi.

ABD Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik tehditlerini gerçekleştirerek, örgütün en büyük zorluklarından birini yaşadığı bu koşullarda ABD'nin eskiden beri sağladığı fonları askıya aldı.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump bir basın toplantısında DSÖ'nün koronavirüs hakkında zamanında bilgi sağlamadığı için, Washington'un Dünya Sağlık Örgütü'nün finansmanını durdurduğunu söyleyerek, bu kurumun dünya toplumuna gerçeği söylemedigini açıklamıştı.