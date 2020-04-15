İMİDRO: Bu yıl 2.5 milyar dolar değerinde 18 maden projesi hayata geçirilecek

İran Maden ve Madencilik Endüstrisi Geliştirme ve Yenileme Örgütü'nün (İMİDRO) verilerine göre, bu projelerin % 33'ü çelik ve bağlı sektörlere ait olacak. Bakır, madenlere elektrik iletim hatları ve yol yapım projeleri ise yüzde 15'er paya sahip olacak.

Hürmüzgan ilinde faaliyet gösteren Kiş Güney Kave Çelik Şirketine ait 1.2 milyon ton miktarında 2 aşamada üretilecek çelik külçe üretim projesi de 571 milyon dolarlık yatırımla, üzerinde yatırım yapılacak 18 proje arasında en çok yatırım tahsis edilen proje oldu.

Söz konusu projelerin illere dağılımına bakıldığında, Simnan ili 3 proje ile en çok projenin faaliyete geçeceği il konumunda yer alırken, Yezd, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan ve Kirman illeri de ikişer proje ile kendilerine yer bulmuşlardır.

Hürmüzgan, Fars, Huzistan, Güney Horasan, Kazvin, Batı Azerbaycan ve Gülistan illeri de birer proje ile listenin son sıralarında yer alıyor.

Geçen yıl İMİDRO’nun gündeminde 4 milyar 552 milyon 26 bin dolar değerinde 32 proje vardı.

İMİDRO 16 milyar 436 milyon dolarlık değere sahip mineral ve madencilik endüstrisindeki iştirakleri için 2019-2023 yılları için toplam 104 projenin hayata geçirilmesini planlamaktadır.

Madencilik ve maden endüstrisi sektörünün bir önceki yıldaki ihracatı, 57 milyon 707.8 bin ton ağırlığında 9 milyar 226.1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önceki istatistikler, madencilik ve maden endüstrisi sektörünün petrol dışı ihracatın %21'ini oluşturduğunu ve petrol dışı ihracatın toplam değerinin dörtte birine yükseleceğini öngörmektedir.