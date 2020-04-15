15 Nis 2020 14:33
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News Code: 83752134
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 49 bin 933'a ulaştı

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 49 bin 933'a ulaştı

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 777ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 76 bin 389'a yükseldiğini, 49 bin 933 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 777'ye, hastalığa yakalananların sayısının 76 bin 389'a yükseldiğini, 49 bin 933 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 643 kişinin kritik durumda yoğun bakımda olduklarını kaydetti.

Dünden bu yana 1512 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 94’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 299 bin 204 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi. İnsanların bu hastalığı kontrol etmek için son haftalarda gösterdiği çabaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini umuyoruz’ diye ekledi.

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