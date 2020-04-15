Bu yıl 6 milyar dolardan fazla üretim yapacak 17 yeni petrokimya birimi açılacak

17. Üretim İlerleme Stratejik Komitesi Toplantısında konuşan Zengene, ’Bu 17 projeden üçü, yaklaşık 10 milyon ton petrokimya hammaddesi üreten hammadde üretim projeleridir’ dedi.

Güney Pars Gaz Sahası'ndaki doğalgaz üretim kapasitesinin bu yıl günlük 750 milyon metreküpe ulaşacağına dikkati çeken İranlı Bakan, doğalgaz üretim miktarının günlük olarak 1 milyar metreküpe yükselerek büyük rekor kıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani Hükümetinin sonuna kadar, tüm nihai ortak alanların ve ilgili projelere ilişkin sözleşmelerin etkinleştirileceğini belirten Petrol Bakanı Zengene, Batı Karun, Azer, Batı ve Güney Pars'ın sürdürülebilir alanları gibi ortak alanlarda faaliyetlerin sürmekte olduğunu açıkladı.

Güney Pars 11. Faz geliştirme projesinin ilk kuyusunun sondajının yapıldığına da değinen Zengene, Total ve Çin CNPC şirketinin yaptırımlar nedeniyle bu projeden ayrıldığını ve halihazırda Petropars Şirketinin bu fazı geliştirdiğini sözlerine ekledi.