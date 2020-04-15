Bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından izliyor ve her türlü tehdide karşılık vermeye hazırız

18 Nisan Ordu Günü'nü kutlayan General Hatemi, İran Ordusu'nun güçlü varlığına ihtiyaç duyulduğu her zaman ve mekanda, İslam İnkılabı Rehberi'nin emirlerine uyarak samimi ve muhlisçe fedakarlıktan çekinmeyeceğini söyledi.

Dünyanın hiçbir ülkesinde İran Ordusu gibi bir ordu bulunmadığının altını çizen General Hatemi, 'Diğer ülkelerde ordular, tamamen savaş gücü olarak halkın hizmeti yerine egemenler ve yetkililerin hizmetindedir. Burada İran Ordusu ile diğer ordular arasındaki farkı görmem mümkün' değerlendirmesinde bulundu.

İran Ordusu'nun halihazırda teçhizat, insan kaynakları, eğitim ve tasarım açısından dünyanın en hazırlıkı orduları arasında yer aldığına dikkati çeken Savunma Bakanı, 'İran Ordusu sel, deprem ve korona gibi kriz anlarında her zaman halkın yanında yer alarak hizmet sunmuştur' diye ekledi.

İran Ordusu, 8 yıllık İran-Irak savaşı boyunca 48 bin şehit vermiştir.