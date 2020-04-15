İran'da yabancı uyrukluların korona ile ilgili tedavisi ücretsizdir

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, ’İranlı bütün doktor, hemşire ve sağlıkçılar gece gündüz demeden büyük çaba ve fedakarlıkla hastalara hizmet etmekle meşguller ve bir an için çalışmayı bırakmamışlardır' dedi.

Bazı ülkelerde hastaların hastaneye gelirken hastanelerin boş olmasına rağmen yeterli hemşire ve doktorun olmadığını ve hatta yeterli YBÜ yatağının bile bulunamadığını dile getiren Ruhani, ‘İran'da korona salgınından bu yana, hastaneye gidip onu geri gönderen ya da yatak eksikliği veya yoksulluk nedeniyle hastaneye kaldırılmayan kimse olmamıştır' diye belirtti.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerini sağlamak için kapsamlı bir çaba harcandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Herkes ekipmanların sağlanması için harekete geçti ve bugün hemşireler için özel N95 maskeleri, tulum, önlük ve ilaç konusunda her hangi bir sıkıntı yoktur ve bu ihtiyaçlar günlük olarak karşılanmaktadır' açıklamasında bulundu.

2020 yılında tarım sektörünün üretim koşullarının önceki yıllardan daha iyi olacağının altını çizen Ruhani, 'Bu yıl ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak 14 milyon ton buğday, 2.6 milyon ton pirinç ve 1.7 milyon ton şeker üretilmesi bekleniyor’ diye ekledi.