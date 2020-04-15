ABD yaptırımlarının kaldırılması İran'ın korona ile mücadelesini daha etkili hale getirecek

İRNA’ya konuşan Cemalzade, dünyadaki koronavirüs salgınının insani toplum için ciddi bir tehdit olduğunu belirterek, bu tehlikeli hastalıkla başa çıkmak, tüm ülkelerin ve tüm insanların sağduyu ile iş birliği içinde eşgüdümlü faaliyet etmesi gerektiğini açıkladı.

ABD'nin İran halkı ve hükümetine karşı yaptırımlarının olumsuz sonuçlarına atıfta bulunan Cemalzade, "Bu tür politikaların sürdürülmesi sadece İran hükümetine değil İran halkına da karşıdır ve insanların ölümüne neden olacaktır’ diye konuştu.

Tüm ülkelerin koronavirüsün yayılması bağlamında virüse karşı koymak için birlikte çalıştıklarını vurgulayan Cemalzade, ABD'nin İran'a karşı düşmanca eylemlerinin kabul edilemez olarak nitelendirerek, insanların ölmesini önlemek amacıyla ABD'nin bu yaptırımlara bir son vermesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın pervasız politikalarını ve başkanlık dönemini ABD tarihinde bir skandal olarak adlandıran Azerbaycanlı düşünür, ABD hükümetinin artık siyasi ve ekonomik çıkarlarının insani toplumun geleceğinden ve kaderinden üstün olarak düşündüğünü söyledi.

ABD hükümetinin İslam Devrimi'nden sonra İran'a karşı politikalarına da değinen Cemalzade, ’Tüm yaptırımlara rağmen İran, ülkenin iç kapasitesine güvenebildiğı tüm alanlarda kendi kendine yeterliliğe ulaşabildi’ değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan’ın önde gelen İranologlarından biri olarak tanınan Cemalzade röportajın sonundaü "Tüm ABD yaptırımlarına ve sekiz yıl süren İran-Irak savaşına rağmen, İran İslam Cumhuriyeti bilim dahil olmak üzere çeşitli alanlarda önemli başarılar elde etti. İran ve onun deneyimli bilim adamları ile uzmanlarının bilimsel kapasiteleri göz önüne alındığında, İran'ın yakında korona virüsünü yenmek ve bu bilinmeyen virüs karşısındaki zaferi kutlamak için önemli bir başarıya ulaşması beklenebilir’ diye ekledi.