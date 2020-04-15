Devrim Muhafızları Başkomutanı'ndan korona tanısı ile ilgili yeni ürün tanıtımı

Besiç Kurumu'na bağlı bilim adamları tarafından üretilen yeni ürünün tanıtım töreninde konuşan General Selami, 'Bu, yeni ve kendine özgü bilimsel ve teknolojik bir kazanım olarak korona salgını sonrası Besiç Kurumu'na bağlı muhlis bilim adamlarımız tarafından geliştirildi' dedi.

Ürünün mıknatıslı meydanı ve iki kutuplu virüsü kullanarak, 100 metre çapına kadar virüse bulaşmış her noktayı 5 saniyede tespit edebildiğini ifade eden General Selami, ürünün kan alımına ihtiyacı olmadığını ve uzaktan akıllı biçimde hareket ettiğini belirtti.

'Cihazda toplu sağlık taraması yöntemi devreye sokularak, virüs bulaşan kişi ve yüzeyleri tamamen tesğit ettiğine dikkati çeken General Selami, ürün sayesinde akıllı dezenfekte işlemlerinin de yapılabildiğini ve bulaşmamış noktaların dezefenkte edilmemesine dikkat edildiğini söyledi.

General Selami, 'Bu inanılmaz bir bilimsel olgu olarak çeşitli hastanelerden test aşamasından geçirilmiş ve yüzde 80'den fazla doğruluk oranına sahiptir. Ürünün her türlü virüs için iyi bir performans göstermesini bekliyoruz' diye ekledi.

Ürünün tanıtım törenine General Slemai'nin yanı sıra Müstazaflar Besiç Örgütü Başkanı Gulamrıza Süleymani de katıldı.