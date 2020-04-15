korona döneminde İran'a karşı yaptırm uygulamak, affedilmez bir suç

İRNA’ya konuşan Muhammad Cafer Beyati, ‘Gıda, ilaç ve günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan muzdarip İranlı çocukların ve kadınların günahı nedir? İran'ın para birimiyle savaşmak, İranlı yoksul ve diğer insanlarla savaşmak anlamına gelir ve bu tür ekonomik savaşlar, Birleşmiş Milletler ve bu örgütteki diğer etkin ülkelere karşı uluslararası suç niteliğindedir’ dedi.

Dünya halkları ile devletlerinin koronanın tüm dünyayı tehdit ettiği şimdiki koşullarda İran halkına uygulanan kuşatmayı kaldırmak için ABD'ye baskı yapması gerektiğini dile getiren Beyati, ABD'nin İran’a karşı yaptırımlarını onur ve anlamdan uzak, bağımsız ulusları aşağılama, zayıflatma ve sorunları empoze etmeyi amaçlayan bir savaş olarak nitelendirdi.

Irak Türkmen Birliği Genel Sekreteri Beyati, terörizmle mücadelede Irak'a destek sağladığı ve elektrik, doğalgaz ve yaşamın diğer gereklilikleri gibi ekonomik yardım ettiği için İran'a teşekkür ederek, Irak'a İran hükümetine karşı alınmış haksız kararlara uymaması ve İran'la ekonomik ilişkilerini devam ettirmesi çağrısında bulundu.

Korona virüsü salgınının yayıldığı mevcut durumda, ABD'nin İran halkına karşı devam eden yaptırımlar konusunda ısrar etmesinin, tarihte ABD için utanç verici bir suç olduğunu belirten Beyati, yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Son günlerde korona 200'den fazla ülkeye yayıldı ve yaklaşık iki milyon kişiye bulaştı.

Koronavirüs olarak bilinen koronavirüs ilk olarak Aralık ayı ortalarında Çin'in Wuhan şehrinde bildirildi. ilk başta bu Hastalığa pnömoni adı verildi ancak Bir dizi soruşturmanın ardından, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 30 Aralık 2019'da Çin'de virüsün patlak verdiğini resmen açıkladı.