Fars Körfezi Yıldızı Rafinerisi'nin arıtma kapasitesi günlük 60 bin varil artacak

Halihazırda bu rafineriye günlük 420 bin varil gaz kondensatı ham maddelerinin taşındığını dile getiren Dadver, bu miltarın tesislerin tamamlanması ile Eylül ayının ortalarında günlük 480 bin varile yükseleceğini bildirdi.

Halihazırda Fars Körfezi Yıldızı Rafinerisi'nde günlük ortalama 45 milyon litre benzin ve 17 milyon litre mazot üretildiğini kaydeden Dadver, arıtma kapasitesinin artması ile bu miktarın sırasıyla 54 milyon ve 20 milyon litreye ulaşacağını söyledi.

Bu rafineride üretilen nafta hacminin artacağına da değinen Dadver, 'Rafinerimizde günlük ortalama 3.5 ila 4 milyon litre nafta üretilerek, bundan büyük bir bölümü ihraç edilmekte ve geri kalan kısmı da Tebriz ve Erak petrokimya tesislerine ham madde olarak verilmektedir' diye konuştu.

Fars Körfezi Yıldız Rafinerisi, 120'şer bin varillik 3 faz kapsamında Güney Pars Gaz Sahası'nda faaliyete başladı. Rafinerinin üçüncü fazı Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıtla faaliyete başlayarak, yaptırımların zirveye ulaştığı dönemde günlük 45 milyon litre kaliteli euro benzin üretimi ile İran'ın günlük benzin üretimi miktarını 105 milyon litreye çıkarmayı başardı ve böylece kaliteli ürünlerin üretimi açısından ülkemiz için istikrarlı koşullar sağlayarak İran'ı benzin üretiminde kendi kendine yeterli hale getirdi.