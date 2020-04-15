İran ve Suriye, ortak serbest ticaret bölge oluşturulmasını ele aldı

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'da yayınlanan habere göre, Suriye Büyükelçisi Mahmud ile İranlı yetkili Bank arasındaki görüşmede taraflar, Tahran ile Şam arasında imzalanan ekonomik anlaşmaların uygulanmasını da masaya yatırdı.

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Mahmud bu görüşmede yaptığı açıklamada, serbest bölgelerde yatırım fırsatlarını değerlendirmek için iki ülke özel sektörü ve sanayi ve ticari firmalarının aktifleşmesinin önemine işaret ederek, 'Bu hususta ekonomik katkı sağlamak, her iki ülkenin lehinedir ve İran ile Suriye'nin bazı ülkelerin başlattığı ekonomik savaş ve uyguladığı acımasız ambargolara karşı ekonomik güçlerini artırabilir' dedi.

İran ve Suriye'nin acımasız yaptırımlara maruz kalmasının çifte insanlık suçu ve yasa dışı ve gayrımeşru eylem olarak nitelendiren Suriye Büyükelçisi, yaptırımların İran ve Suriye'nin tüm insanlığa tehlike yaratan koronavirüse karşı ihtiyaçlarını temin etmesi önünde engel oluşturduğunu dile getirdi.

İran Serbest Ticari, Sanayi ve Özel Ekonomi Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Murtaza Bank da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Tahran'ın ve İran özel sektörünün Suriye ile serbest bölgeler ve mevcut kapasiteleri kullanma konusunda iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.