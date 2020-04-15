ABD'li senatör, Trump'ın İran'a karşı ambargo uygulamasını eleştirdi

Trump yönetiminin mevcut politikalarını devam etmesi durumunda suçsuz insanların ölümünden bir parça da olsun sorumlu tutulabileceğine işaret eden Demokrat senatör Murphy, 'Halihazırda yaptırımlar bize İran ve Venezuela'ya sağlık malzemesi ve hümaniter malları gönderme imkanı vermemektedir. Bu hastalığın yayılması İran'da devam ederse, suçsuz insanlar hayatını kaybedecek. Bunun bir nedeni ABD politikalarından kaynaklıdır ve bu, ABD ulusal güvenliği çıkarına değildiri' diye konuştu.

Murphy, 'Unutmayın ki virüsü orada yenemememiz durumunda, hiçbir yerde yenemeyiz, zira korona sınır tanımıyor' diye ekledi.

ABD'li senatör, geçen ay Trump'a mektup göndererek, İran ve Venezuela'nın koronavirüsün yayılması karşısında sağlık malzemesi ve hümaniter mal alabilmesi için gerekenin yapılmasını isteyen 10 demokrat senatör arasında yer almıştı.

Murphy ayrıca Şubat'da düzenlenen Münih Güvenlik Konfernsı'nda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zaril ile bir araya gelmiş, ABD Başkanı Trump da bunu Logan Yasası'nın ihlali olarak nitelendirmişti.