14 Nis 2020 23:14
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News Code: 83751277
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İran’ın 16 ilinde korona virüsüne yakalanma süreci düşüşe geçmiştir

İran’ın 16 ilinde korona virüsüne yakalanma süreci düşüşe geçmiştir

Erdebil, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, ‘Korona virüsüne yakalanma süreci İran’ın 16 ilinde düşüşe geçmiş ve bazı illerde yakalanma oranı günlük 0-20 aralığına düşmüştür' dedi.

Erdebil Tıp Bilimleri Üniversitesi yeni rektörünün tanıtım töreninde konuşan Herirçi, İran'daki illerin %25'inde korona vaka sayısının günlük 0-10 arasında olduğunu, diğer yüzde 25'inde ise bu arkamı 10-20 arasında seyrettiğini söyledi.

Son aylarda ilk kez, ülkedeki ölüm sayısının günlük 100'ün altına düştüğünü ve bunun önemli bir başarı olduğunu belirten İranlı yetkili, ‘Bütün ülkede, yeni korona vakalarının eğilimi nispeten azalıyor’ ekledi.

Bugüne kadar İran'da 74 bin 877 kişiye korona virüsü bulaşmış ve son 24 saat içinde 98 kişinin ölümüyle ülkedeki korona ölümlerinin sayısı 4.683'e ulaşmıştır.

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