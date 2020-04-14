İran’ın 16 ilinde korona virüsüne yakalanma süreci düşüşe geçmiştir

Erdebil Tıp Bilimleri Üniversitesi yeni rektörünün tanıtım töreninde konuşan Herirçi, İran'daki illerin %25'inde korona vaka sayısının günlük 0-10 arasında olduğunu, diğer yüzde 25'inde ise bu arkamı 10-20 arasında seyrettiğini söyledi.

Son aylarda ilk kez, ülkedeki ölüm sayısının günlük 100'ün altına düştüğünü ve bunun önemli bir başarı olduğunu belirten İranlı yetkili, ‘Bütün ülkede, yeni korona vakalarının eğilimi nispeten azalıyor’ ekledi.

Bugüne kadar İran'da 74 bin 877 kişiye korona virüsü bulaşmış ve son 24 saat içinde 98 kişinin ölümüyle ülkedeki korona ölümlerinin sayısı 4.683'e ulaşmıştır.